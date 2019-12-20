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فن

إطلالة انيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:22 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة انيقة وهي ترتدي سترة باللون الاسود وبدى ابيض، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها، ولاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013  وكان أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكانت احدث أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.

وانضمت الفنانة هاجر أحمد لفريق عمل مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، تجسد هاجر في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.
إطلالة انيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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