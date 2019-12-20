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مش هتصدق .. 5 نصائح غير متوقعة قبل النوم لـ صحة الدماغ

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:30 م
5 نصائح غير متوقعة
5 نصائح غير متوقعة قبل النوم لـ صحة الدماغ
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رضوى حسام
يؤدي الحرمان من النوم أو النوم غير المريح إلى تعطيل التركيز بسهولة، ناهيك عن الوظائف المعرفية الأخرى، مثل الذاكرة والانتباه.

الحرمان من النوم في بعض الأحيان قد لا يسبب لك الكثير من المشاكل، لكن الفشل في الحصول على نوم جيد ليلًا يمكن أن يؤثر على مزاجك وأدائك في العمل بالإضافة إلى التأثير على صحة الدماغ.

نشر موقع " health line " مجموعة نصائح رائعة قبل النوم تساعد على تحسين صحة الدماغ وتشمل :

- قم بإيقاف تشغيل التليفزيون ووضع الشاشات بعيدًا عن السرير قبل ساعة.
- حافظ على غرفتك في درجة حرارة مريحة ولكن باردة.
- استرخ قبل النوم مع موسيقى هادئة، حمام دافئ، أو كتاب.
- اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
- ممارسة الرياضة بانتظام، ولكن حاول تجنب ممارسة التمرينات الرياضية قبل النوم مباشرة.
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