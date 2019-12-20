فرق سباحة الأهلي تصل شرم الشيخ استعدادًا لبطولة الجمهورية

وصلت فرق السباحة بالنادي الأهلي اليوم الجمعة إلى شرم الشيخ؛ للمشاركة في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، للمراحل العمرية بداية من 14 سنة إلى الدرجة الأولى، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر الجاري.



وتنطلق منافسات البطولة رسميا غدا، بسباق الـ5 كم، ويقام يوم الأحد سباق مرحلتي 15 و16 سنة، وفي اليوم الثالث تقام منافسات 17 و18 و19 سنة.



ويشهد اليوم الرابع إقامة منافسات 14 سنة، فيما تختتم البطولة يوم 25 الشهر الجاري بإقامة سباق 5 كم للعمومي.



ويدخل الأهلي البطولة بعد استعداده الجيد لها دفاعا عن لقبه من خلال التدريبات القوية التي أقيمت للفرق بالنادي.



وأكد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي، على جاهزية جميع المراحل العمرية لبطولة الجمهورية، وشدد على أن السباحة تسير في الاتجاه الصحيح بتحقيق الأهداف التي تم تحديدها قبل انطلاق الموسم.



وقال رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي، إن السباحة توجت ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة خلال الفترة الأخيرة، كما أن بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي تقام بشرم الشيخ واحدة من أهم البطولات التي يسعى الأهلي للفوز بها حفاظا على تفوقه فيها.



