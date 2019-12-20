أخبار الفن| مي عمر تغضب من هذا السؤال | رد النجوم على جمع كلمة أخطبوط

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بفعاليات مهرجان النيل للدراما لتوزيع الجوائز، مساء أمس الخميس، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بتكريمه من قبّل وزارة الشباب والرياضة مساء أمس الخميس، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.التقت كاميرا "صدى البلد"، مي عمر، للحديث معها عن تكريمها في المهرجان، وعن أزمتها الأخيرة هي وزوجها المخرج محمد سامي، مع نسرين أمين.طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة :"أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" .نشر الفنان تامر حسني، عدة صور من تكريمه مساء أمس الخميس، من وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.طرح النجم تامر حسني، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على قناة "يوتيوب".