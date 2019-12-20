أخبار الفن| مي عمر تغضب من هذا السؤال | رد النجوم على جمع كلمة أخطبوط

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
سألنا النجوم إيه جمع كلمة أخطبوط.. شوفوا قالوا إيه
حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بفعاليات مهرجان النيل للدراما لتوزيع الجوائز، مساء أمس الخميس، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
تامر حسني لـ صدى البلد: لا أهتم بكلام الجرائد وهكمل طريقي
عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بتكريمه من قبّل وزارة الشباب والرياضة مساء أمس الخميس، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو
التقت كاميرا "صدى البلد"، مي عمر، للحديث معها عن تكريمها في المهرجان، وعن أزمتها الأخيرة هي وزوجها المخرج محمد سامي، مع نسرين أمين.
هيثم سعيد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أكتر".. فيديو
طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة :"أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" .
ليها معنى تاني.. تامر حسني: تكريم مصر بلدي أكبر من كل جوايز الدنيا
نشر الفنان تامر حسني، عدة صور من تكريمه مساء أمس الخميس، من وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».
شيرين عبد الوهاب تغني على مسرح المنارة للمؤتمرات.. الليلة
تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
تامر حسني يطرح أغنية حلو المكان على يوتيوب.. فيديو
طرح النجم تامر حسني، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على قناة "يوتيوب".
سألنا النجوم إيه جمع كلمة أخطبوط.. شوفوا قالوا إيه
حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد بفعاليات مهرجان النيل للدراما لتوزيع الجوائز، مساء أمس الخميس، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
تامر حسني لـ صدى البلد: لا أهتم بكلام الجرائد وهكمل طريقي
عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بتكريمه من قبّل وزارة الشباب والرياضة مساء أمس الخميس، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو
التقت كاميرا "صدى البلد"، مي عمر، للحديث معها عن تكريمها في المهرجان، وعن أزمتها الأخيرة هي وزوجها المخرج محمد سامي، مع نسرين أمين.
هيثم سعيد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أكتر".. فيديو
طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة :"أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" .
ليها معنى تاني.. تامر حسني: تكريم مصر بلدي أكبر من كل جوايز الدنيا
نشر الفنان تامر حسني، عدة صور من تكريمه مساء أمس الخميس، من وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».
شيرين عبد الوهاب تغني على مسرح المنارة للمؤتمرات.. الليلة
تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
تامر حسني يطرح أغنية حلو المكان على يوتيوب.. فيديو
طرح النجم تامر حسني، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على قناة "يوتيوب".