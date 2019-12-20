رئيس الإنجيلية لوفد كنائس الشرق الأوسط: الوحدة تعزز الإيمان المسيحي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، الدكتورة ثريا بشعلاني، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، في مقر الهيئة القبطية الإنجيلي.



وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: "إننا نسعى دائمًا إلى الوحدة بين الكنائس، والتي تعني لنا الكثير في تعزيز الإيمان المسيحي وخدمة شعب الكنيسة في مصر".



وتابع قائلا، نهدف دائمًا إلى العمل على بناء وتعزيز روح العيش المشترك بسلام ومحبة الكلمة والفعل، كما جاء في الإنجيل وكلمات السيد المسيح له المجد".



شارك في اللقاء القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وسميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات.



ضم الوفد المرافق لأمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، جرجس صالح، الأمين العام الفخري للمجلس، والأب غابريال هاشم، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة، مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.



