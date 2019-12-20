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منوعات

داخل سيارتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:08 م
دارين حلمى ملكة جمال
دارين حلمى ملكة جمال الكون
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محمد بدران
نشرت دارين حلمى ملكة جمال الكون صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دارين حلمى داخل سيارتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر باللون الأصفر، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة، وعلقت قائلة: "جمعة مباركة"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كان المطرب تامر عاشور قد أعلن مؤخرًا انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا : "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.

وتتميز دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

داخل سيارتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. شاهد
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