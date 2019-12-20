الإنتاج الحربي يعمق جراح أسوان ويهزمه بهدف في الدوري .. فيديو

حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا صعبا على مضيفه أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.



جاء هدف الإنتاج الحربي الوحيد عن طريق محمد عادل في الدقيقة 47 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط، في المركز الاخيرة.



وفي الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، انتزع المقاولون العرب فوزا قاتلا من حرس الحدود بهدف سجله محمد سالم في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.