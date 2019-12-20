AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يعمق جراح أسوان ويهزمه بهدف في الدوري .. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:10 م
فريق الانتاج الحربي
فريق الانتاج الحربي
Advertisements
محمد السعيد
حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا صعبا على مضيفه أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الإنتاج الحربي الوحيد عن طريق محمد عادل في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط، في المركز الاخيرة.

وفي الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، انتزع المقاولون العرب فوزا قاتلا من حرس الحدود بهدف سجله محمد سالم في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار تشيلسي يدهس كريستال بالاس بثنائية ويصعد لوصافة البريميرليج مؤقتاً.. فيديو

فيورنتينا يسقط بخماسية أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو

المقاولون يهزم أسوان بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز

نيوكاسل ينتزع تعادلاً قاتلاً من مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز 1 - 0 على بارما.. وإنتر يلاحق اليوفي بفوز على سبال

سقوط جديد للجانرز.. ملخص وأهداف مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد فى نهاية الموسم

كلوب يكشف موقف ثنائي ليفربول من خوض لقاء فلامينجو في نهائي مونديال الأندية

رضا عبدالعال : فرق الدوري تقلب عسران الضبع قدام الأهلي | شاهد

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

يستهين بها الكثير.. نعمة تجعلك تفوز بكل الخيرات وتنجيك من المهلكات

راجح جديد.. تفاصيل ذبح شاب على يد آخر في الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور