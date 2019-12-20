الافتتاح يناير المقبل.. وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي بالإسكندرية.. صور

توجه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار إلى مدينة الإسكندرية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودى "إلياهو هنابي" والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات وإسكندرية القومي.



رافقه خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ومحمد متولي مدير عام الاثار الاسلامية و القبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي.



تضمنت الجولة تفقد مبني المعبد بالكامل،حيث تم الانتهاء من جميع الاعمال بمشروع ترميمه و التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبني و الترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية و الحوائط المزخرفة و كذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار وذلك تمهيدا لافتتاحه في شهر يناير 2020.



كما تفقد وزير الآثار مستجدات الأعمال بمشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني والتي تم تنفيذ أكثر من 60٪ منها، حيث تم الانتهاء بالكامل من التدعيم الإنشائي لمبنى المتحف والهيكل المعدني.



وجار الآن تنفيذ أعمال الترميم الدقيق للبوابة الرئيسية للمتحف والحوائط الحجرية والأسوار الخارجية، كما تم البدء في أعمال التشطيبات النهائية لبعض قاعات العرض المتحفي تمهيدا لافتتاحه نهاية عام 2020.



يذكر أن أعمال مشروع التطوير والترميم للمتحف بدأت فى شهر فبراير 2018 بعد توقف الأعمال منذ عام 2010.



يأتي مشروع ترميم المعبد اليهودي والمتحف اليوناني الروماني ضمن اهتمام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.



وأيضا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى شهر أبريل عام 2017، لتطوير و ترميم 8 مواقع أثرية منها قصر البارون فى حي مصر الجديدة و الذي من المقرر افتتاحه في شهر يناير2020، وقصر محمد على شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومى للحضارة فى منطقة الفسطاط،و الذي سيستقبل، قريبا من متحف المصري بالتحرير، المومياوات الملكية في موكب مهيب، بالاضافة الي تطوير منطقة أهرامات الجيزة،، وترميم قصر ألكسان بأسيوط.



