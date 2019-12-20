نقل البرلمان تختتم زيارتها التفقدية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء





وخلال الزيارة حرصت وفد اللجنة، على استقلال عبارة الجسر العربي للملاحة، في الانتقال من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إلى مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.ونال الخط الملاحي إعجاب وإشادة نواب اللجنة، لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الرواج السياحي، من خلال اختصار المسافة بين المدينتين، فضلا عن زيادة نسبة الأمان.وقبيل مغادرة شرم الشيخ، حرص هشام عبد الواحد، على تفقد الميناء البحري، حيث تبين أن "قزق" صيانة اليخوت لم يعمل حتى الآن.كما رصدت اللجنة أن أجهزة الكشف عن الحقائب والأمتعة داخل ميناء شرم الشيخ لا تعمل، بالرغم من توصيات اللجنة في زيارتها السابقة.وأوصت اللجنة، بضرورة الإسراع في استكمال المشروع القومي للنقل بمحافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة الطرق التي تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.وطالبت اللجنة، بضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى في مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة في تصدير خام الفوسفات.وأكد هشام عبد الواحد، أن اللجنة ستفتح كافة الملفات الخاصة والموانئ البحرية خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه ذلك في عملية التداخل الذي قد يؤدي لتعطيل العمل.ومن المقرر أن تعكف أمانة اللجنة على صياغة تقرير حول الزيارة متضمنا أبرز الملاحظات التي تم رصدها وكذلك مجموعة من التوصيات.ضم الوفد البرلماني، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، خالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، محمد الكوراني، عماد محروس، وسامح السايح.كما شارك في الزيارة النائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.