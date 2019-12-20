جوارديولا يوجه رسالة لـ أرتيتا بعد الرحيل إلى أرسنال

وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة لمساعده ميكيل أرتيتا، بعد التعاقد مع آرسنال.



وأعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعيين مايكل أرتيتا مدربًا للفريق، خلفًا لأوناي إيمري الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق.



وقال جوارديولا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي: "إذا كان لديك حلم لا يمكن أن تتوقف عن السير نحوه آرسنال جزء مهم من مسيرة أرتيتا، وهو أيضًا أحد أفضل الفرق في إنجلترا.. أتمنى لميكيل كل التوفيق، وأنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع".



وقضى أرتيتا 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين أوناي إيمري بدلًا منه.



وحول حالة المصابين قبل مواجهة ليستر قال جوارديولا: "سيرجيو أجويرو وجون ستونز تدربا مع الفريق في آخر حصتين، أما دافيد سيلفا فلم يتدرب معنا بعد".



وأتم المدرب الإسباني: "أمامنا الكثير من المباريات لنخوضها، والفارق الحالي بين الفرق في المقدمة والخلف قد يتغير في غضون أسابيع قليلة. نحاول الاستعداد لمباراة الغد بأفضل طريقة ممكنة".

