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فن

إدوارد يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:11 م
ادوارد
ادوارد
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محمد بدران
نشر إدوارد صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام، من داخل الجيم. 

وظهر إدوارد بالملابس الرياضية داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية الشاقة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وأعلن إدوارد بدء التصوير مسلسل "البرنس" عبر حسابه على إنستجرام، والمقرر عرضه رمضان 2020، من بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

يعرض لإدوارد حاليًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.
إدوارد يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد
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