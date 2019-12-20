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أخبار البلد

انطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي .. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
شهدت محافظة الفيوم إطلاق برنامج فرصة أحد برامج التمكين الاقتصادي الذي يعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية يعقد أولى لقاءاته التعريفية بمحافظات الصعيد.

البرنامج سيوفر فرص عمل ومشروعات تنموية مستدامة في المحافظات تصل عددها لـ 50 ألفا خلال المرحلة الأولى .

يهدف لتغيير سلوك المستفيدين للتحول من الاعتماد علي الدعم الي الإنتاجية والاستقلالية ، ويعد مشروع فرصة واحدا من للمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة وحماية الفئات الأولى بالرعاية في كل المحافظات.
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