AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ روب وشبشب.. سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:21 م
رضوى حسام
نشرت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للتوعية بضرورة العناية بالشعر في الطقس البارد.

وظهرت سلمى أبو ضيف، واقفة وسط الثلج بروب الاستحمام وشبشب، وتركت شعرها الأسود الناعم منسدلًا بطريقة تبرز جمال ملامحها، ولم تضع الكثير من الماكياج واكتفت بجمالها الطبيعي.

وفضلت سلمى أبو ضيف عدم ارتداء الإكسسوار وظهرت بشكل طبيعي تماما دون اي مبالغة.

يذكر أن سلمى أبو ضيف، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حكاية مرة"، للفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه مؤخرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2019 وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

مع العلم ان احدث أعمال الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف هو فيلم " بنات ثانوي " المقرر عرضه بدور العرض في الايام القادمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

مصدر أمني: لا صحة لنقل إسراء عبدالفتاح إلى مستشفى السجن.. وصحتها جيدة

أخبار الرياضة.. كاف يتحدى الزمالك.. محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد

يستهين بها الكثير.. نعمة تجعلك تفوز بكل الخيرات وتنجيك من المهلكات

كاف يتحدى مرتضى منصور ويوقع عقد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

محمد صلاح خامسا ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

وفاة ممرضة بمستشفيات جامعة أسيوط.. ومذكرة ضد طبيبة رفضت الكشف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور