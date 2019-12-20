بـ روب وشبشب.. سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للتوعية بضرورة العناية بالشعر في الطقس البارد.
وظهرت سلمى أبو ضيف، واقفة وسط الثلج بروب الاستحمام وشبشب، وتركت شعرها الأسود الناعم منسدلًا بطريقة تبرز جمال ملامحها، ولم تضع الكثير من الماكياج واكتفت بجمالها الطبيعي.
وفضلت سلمى أبو ضيف عدم ارتداء الإكسسوار وظهرت بشكل طبيعي تماما دون اي مبالغة.
يذكر أن سلمى أبو ضيف، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حكاية مرة"، للفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه مؤخرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2019 وحقق نجاحا كبيرا جدًا.
مع العلم ان احدث أعمال الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف هو فيلم " بنات ثانوي " المقرر عرضه بدور العرض في الايام القادمة.
وظهرت سلمى أبو ضيف، واقفة وسط الثلج بروب الاستحمام وشبشب، وتركت شعرها الأسود الناعم منسدلًا بطريقة تبرز جمال ملامحها، ولم تضع الكثير من الماكياج واكتفت بجمالها الطبيعي.
وفضلت سلمى أبو ضيف عدم ارتداء الإكسسوار وظهرت بشكل طبيعي تماما دون اي مبالغة.
يذكر أن سلمى أبو ضيف، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حكاية مرة"، للفنانة غادة عبدالرازق، والذي تم عرضه مؤخرًا في الموسم الرمضاني الماضي 2019 وحقق نجاحا كبيرا جدًا.
مع العلم ان احدث أعمال الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف هو فيلم " بنات ثانوي " المقرر عرضه بدور العرض في الايام القادمة.