شمشون الجبار .. ياسمين عبد العزيز تحتضن كلبًا في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.



وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بمظهر حيوي وجذاب، وارتدت في إطلالتها بلوفر ووضعت الروج الأحمر على الشفاه وكانت تحمل كلبا في حضنها وعلى وجهها ابتسامة عريضة تعبر بها عن مدى حبها له.



وحظيت الصورة بردود واسعة من جانب متابعيها وعلق الفنان احمد حلمى، قائلا: "شمشون الجبار اوعى ميووو، وردت منى زكى قائلة شمشون "



من جهة أخرى، استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".



وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.



