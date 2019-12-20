حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمناعة بجامعة المنصورة

أولاد مصر.. محمد الخولي ابن جامعة المنصورة يفوز بجائزة الذكاء الاصطناعي

كما حضر الاحتفال الدكتورة فرحة الشناوي رئيس مركز وبنك جامعة المنصورة للخلايا الجذعية من الحبل السري ورئيس المؤتمر، والبروفسيور دومينيك شارون أستاذ المناعة بجامعة باريس ديدرو بفرنسا ورئيس شرف المؤتمر، والبروفسيور إلياس دكسيادس أستاذ المناعة بجامعة لابيزج الألمانية والدكتور فريد إلياس.وكان فى استقبالهم خلال الحفل الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب والدكتور محمود الجعيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية وعددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركين.وتضمن الحفل جلسة عربي على الأرض، يتوسطها طبلية عليها الفطير المشلتت، والعسل الأبيض والجبنة القديمة على أنغام عربية وأجنبية كانت سهرة فلاحي وفلكلور شعبي.وأعدت كلية الآداب حفل فلاحي تراثي للعلماء الأجانب المشاركين في المؤتمر وأبدعت في تحويل ساحة الكلية إلى ما يشبه قرية مصرية صغيرة، فأحضرت عربة البطاطا وشاب يشوي الذرة، وأخر يقف على عربة فول مع تجهيز شطائر الفطير المشلتت والجبنة بأنواعها المختلفة.فيما تم استقبال الضيوف بالمزمار البلدي وتوجهوا بعدها في جولة على الأكلات التراثية للتعرف عليها واستمعوا إلى شرح من الدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية عن تفاصيل المأكولات المعروضة.وبدأت العروض الفولكلورية بالتنورة والتي تفاعل معها ضيوف المؤتمر الأجانب ثم عروض العرائس المتحركة لفناني الدقهلية وعروض غنائية لطلاب الكلية وخريجها وتبادل كلمات والدروع بين الكلية والضيوف.وعبرت الدكتورة فرحة الشناوي رئيس المؤتمر، عن شكرها لحفاوة الاستقبال وقالت للطلاب إن كليتكم فيها حياة وجميلة حافظوا عليها، وكلية بهذا الشكل تنبأ لها بمستقبل واعد.وأعرب البروفيسور دومينيك شارون عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة عريقة كجامعة المنصورة وعن تعاونه مع أساتذة الجامعة في مجال المناعة الإكلينيكية والبيولوجيا الجزئية والتي استمرت على مدار ربع قرن من الأبحاث والتبادل الجاد.