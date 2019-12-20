AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمناعة بجامعة المنصورة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:01 م
حفل تراثي بـ الآداب
حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمن
Advertisements
همت الحسينى
استضافت كلية الآداب بجامعة المنصورة حفل ختام  المؤتمر الدولي السنوي الخامس لأبحاث خلايا الجذعية من الحبل السري بعنوان "حصاد ربع قرن من التعاون في أبحاث المناعة والخلايا الجذعية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب.

فيما يأتي ذلك فى إطار تشجيع جامعة المنصورة لسياحة المؤتمرات واستضافة العلماء الأجانب من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم بالمؤتمرات الدولية.

اللقاء المصري الفرنسي للمناعة الإكلينيكية يناقش حصاد ربع قرن من التعاون

أولاد مصر.. محمد الخولي ابن جامعة المنصورة يفوز بجائزة الذكاء الاصطناعي

كما حضر الاحتفال الدكتورة فرحة الشناوي رئيس مركز وبنك جامعة المنصورة للخلايا الجذعية من الحبل السري ورئيس المؤتمر، والبروفسيور دومينيك شارون أستاذ المناعة بجامعة باريس ديدرو بفرنسا ورئيس شرف المؤتمر، والبروفسيور إلياس دكسيادس أستاذ المناعة بجامعة لابيزج الألمانية والدكتور فريد إلياس.

وكان فى استقبالهم خلال الحفل  الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب والدكتور محمود الجعيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  الدكتور حمدى شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية وعددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركين.

وتضمن الحفل جلسة عربي على الأرض، يتوسطها طبلية عليها الفطير المشلتت، والعسل الأبيض والجبنة القديمة على أنغام عربية وأجنبية كانت سهرة فلاحي وفلكلور شعبي.

وأعدت كلية الآداب حفل فلاحي تراثي للعلماء الأجانب المشاركين في المؤتمر وأبدعت في تحويل ساحة الكلية إلى ما يشبه قرية مصرية صغيرة، فأحضرت عربة البطاطا  وشاب يشوي الذرة، وأخر يقف على عربة فول مع تجهيز شطائر الفطير المشلتت والجبنة بأنواعها المختلفة.

فيما تم استقبال الضيوف بالمزمار البلدي وتوجهوا بعدها في جولة على الأكلات التراثية للتعرف عليها واستمعوا إلى شرح من الدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية عن تفاصيل المأكولات المعروضة.

وبدأت العروض الفولكلورية بالتنورة والتي تفاعل معها ضيوف المؤتمر الأجانب ثم عروض العرائس المتحركة لفناني الدقهلية وعروض غنائية لطلاب الكلية وخريجها وتبادل كلمات والدروع بين الكلية والضيوف.

وعبرت الدكتورة فرحة الشناوي رئيس المؤتمر، عن شكرها لحفاوة الاستقبال وقالت للطلاب إن كليتكم فيها حياة وجميلة حافظوا عليها، وكلية بهذا الشكل تنبأ لها بمستقبل واعد.

وأعرب البروفيسور دومينيك شارون عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة عريقة كجامعة المنصورة وعن تعاونه مع أساتذة الجامعة في مجال المناعة الإكلينيكية والبيولوجيا الجزئية والتي استمرت على مدار ربع قرن من الأبحاث والتبادل الجاد.
حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمناعة بجامعة المنصورة
حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمناعة بجامعة المنصورة
حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمناعة بجامعة المنصورة
حفل تراثي بـ الآداب للمشاركين الأجانب في المؤتمر الدولي للمناعة بجامعة المنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الملتقى التوظيفى الأول بكلية التجارة فى المنصورة

افتتاح المؤتمر العلمى لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بـ طب المنصورة

تجربة سريرية لاختبار الخلايا الجذعية ضد مرض السكر النمط الأول

اللقاء المصري الفرنسي للمناعة الإكلينيكية يناقش حصاد ربع قرن من التعاون

ترشيحاتنا

مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو

أحمد كرارة ينشر صورة لشقيقه بملابس العمرة: أخويا ابن أمى وأبويا

شيري عادل تحسم جدل علاقتها بـ معز مسعود

محمد صلاح خامسا ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

بعد الكشف عن الصفقة.. أردوغان يدافع عن علاقته بوالدة أمير قطر

انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 0.30%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور