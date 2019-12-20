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أخبار العالم

إصابة 13 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة على حدود غزة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:56 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أ ش أ
أصيب 13 مواطنا فلسطينيا، مساء اليوم الجمعة ، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة - في بيان - إن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة مختلفة من قبل قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بشكل مكثف صوب مخيمات العودة الخمسة مؤكدا أن من بين المصابين فتاة أصيبت برصاصة مطاط في عينها شرق خان يونس.

ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى خمسة نقاط قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الخامسة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "الخليل عصية على التهويد".

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وشعارات تدعو لنصرة الخليل المحتلة ، ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من قواته على طول الحدود إضافة إلى أعداد كبيرة من القناصة.
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