الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة طنطا ومصر المقاصة

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مصر المقاصة وطنطا بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المبارة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.



لم يشهد الشوط الأول فرص حقيقية لأي من الفريقين ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الناديين.



ويحتل طنطا المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط ،بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط فقط.