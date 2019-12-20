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رياضة

الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة طنطا ومصر المقاصة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:00 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مصر المقاصة وطنطا بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المبارة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

لم يشهد الشوط الأول فرص حقيقية لأي من الفريقين ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الناديين.

ويحتل طنطا المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط ،بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط فقط.
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