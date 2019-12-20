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فيديو جراف

فيديوجراف| البطاطس تنهى حياة أطفالك فى هذه الحالة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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فيديوجراف
تعد البطاطس من أجمل الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، ولكن توجد أنواع سيئة فى بعض الأسواق تشكل خطورة على الصحة عند تناولها.

علينا معرفة الأنواع الجيدة من السيئة قبل الذهاب للسوق حتى نتجنب الوقوع في الغش التجاري.

وقالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، إن البطاطس الجيدة تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو اى مظهر أو ملمح غريب.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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