الطفل جون: حياتنا كانت صعبة وأخي ترك الدراسة للعمل مع والدي

قال الطفل "جون"، صاحب فيديو التنمر الشهير وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إنه من أصول سودانية ويعيش في مصر طوال حياته، منوها إلى أن حالتهم المادية كانت صعبة حيث ترك اخوه الاكبر الدراسة وعمل مع والده لتوفير حاجات المنزل.



ونوه "جون"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أنه أيضا ترك الدراسة لفترة ليعمل في احد مصانع الأحذية، لمساعدة أهله في ظروف المعيشة.



وأشار الطفل "جون"، إلي أن حادثة التنمر التي تعرض لها لم تكن الأولي من نوعها، ولكن الحادث الذي تم تصويره كان أشد تلك الحوادث، مضيفا أن أحد الكبار تدخل لفض المتنمرين عنه، وطمأنه وأوصله حتى مدرسته.



وتابع، أنه فوجئ بانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتذر له الشباب المتنمرون بعد الانتشار الواسع الذي حققه الفيديو، لافتا إلى أنه لم يولِ اهتماما ابدا لحوادث التنمر التي تعرض لها، تفاديا للمشاكل والصراعات مع زملائه.



في هذا الصدد أضاف الطفل "جون"، أنه يمتلك الاكثر من الأصدقاء داخل المجتمع المصري الذي ترعرع فيه، لافتا إلي أن المصريين هم من وقفوا معه خلال ازمة فيديو التنمر الشهير، حيث سعي بعضهم لمساعدته لاسترداد حقه والتقدم بشكوى في المتنمرين.