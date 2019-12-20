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توك شو

الطفل جون: كلنا واحد ومصر هي بلدي الثانية.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:59 م
الطفل جون
الطفل جون
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توك شو
قال الطفل جون، صاحب فيديو التنمر وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم لـ نسخته الثالثة بمدينة "شرم الشيخ"، إنه يمتلك الكثير من الأصدقاء داخل المجتمع المصري الذي ترعرع فيه، لافتا إلي أن المصريين هم من وقفوا معه خلال أزمة فيديو التنمر الشهير، حيث سعى بعضهم لمساعدته لاسترداد حقه مرة أخرى والتقدم بشكوى في المتنمرين.

وتابع "جون"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه لم يرغب في إحداث أي مشاكل للشباب المتنمرين به، وقد تم تحويلهم للنيابة، ليجب هؤلاء المتنمرين مكبلين بالقيود في النيابة.

وأشار الطفل "جون"، إلى أنه روي القصة كاملة للنيابة، حيث تنمر به هؤلاء الشباب وصوره خلال ذهابه للمدرسة، ليتدخل أحد كبار السن ويحميه منهم ويوصله لباب المدرسة.

وتابع الطفل "جون"، أنه لم يحصل علي أي أموال أو تعويض من التنمرين، ورفض توجيه اي تهمة للمتنمرين، مؤكدا "اننا واحد ومصر بلدي الثانية".
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