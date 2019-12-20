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رياضة

أسوان ينفي على لسان مسئوليه المساس بملف المدير الفني

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:12 م
مجدى عبد العاطي
مجدى عبد العاطي
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كتب: رباب الهوارى
أعلن مجلس ادارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ،رئيس النادي عدم السماح بالمساس بملف المدير الفنى مجدى عبد العاطي عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة .

وأكد أسوان على لسان مسؤولي الادارة بعدم التفكير من الأساس للتطرق لهذا الملف وانهم قدموا الشكر والدعم للمدير الفنى واللاعبين عقب اللقاء ،وضرورة التركيز في اللقاء القادم أمام فريق طنطا في الجولة العاشرة من الدوري.

وأكد مجدى عبد العاطي المدير الفنى عقب اللقاء أن وراء الهزيمة قلة الخبرة للاعبين صغار السن وعدم التوفيق.

يذكر أن فريق أسوان قد لقي خسارة في الجولة التاسعة أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف للاشئ على استاد أسوان الرياضي.
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