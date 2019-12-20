بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه

في واقعة غريبة من نوعها، قرر شاب بريطاني في الثامنة والعشرين من عمره السفر إلى دولة أخرى بهدف لقاء فتاة أحلامه بسبب "لايك" على "فيس بوك"، حيث اكتشف وجود سمة مشتركة بينه وبينها وهي "حب القطط"، خاصة وأنها أعجبت بصورة لقطته الأليفة كان قد قام بمشاركتها على موقع التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بداية تعارف الشاب "آدم لورنس"، وهو من العاصمة البريطانية "لندن"، بهذه الفتاة "آنا هوزي"، وهي من مدينة "شيكاغو" في ولاية "إلينوي" الأمريكية، كانت عبر "جروب" على موقع "فيس بوك" لمشاركة صور القطط، وقد أعجبت "آنا" بصورة قطة "آدم" على الجروب، ومن هنا كانت بداية التواصل بينهما.



وقالت "آنا"، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، في تصريح لصحيفة "مترو" البريطانية إنها لاحظت صورة لـ"آدم" مع قطته بعد وقت قصير من انضمامها للجروب، وعلقت قائلة إن قطته تبدو لطيفة، وهو بدوره يبدو لطيفًا.



وبعد ذلك أرسل لها رسالة، وبدأ الحديث بينهما، وسرعان ما اكتشفا وجود العديد من الأمور المشتركة بينهما، وظلا يتحدثان عبر الهاتف ومكالمات الفيديو يوميًا تقريبًا على مدار أشهر، حتى قررا أن يلتقيا في نهاية المطاف.



وسافر "آدم" بالفعل مسافة 4 آلاف ميل من "لندن" إلى الولايات المتحدة لمقابلة "آنا" وجهًا لوجه، وقد سارت الأمور بشكل جيد وبدون أي مشاكل، حتى أنها تخطط بدورها لزيارته في "لندن" في شهر فبراير المقبل.



يشار إلى أن هذه الواقعة أثارت دهشة العديد من رواد مواقع التواصل في الآونة الأخيرة بعد مشاركة تفاصيل ما حدث بسبب "لايك على فيس بوك".