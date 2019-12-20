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محافظات

فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:19 م
الكشف على ١٠٠٠ شخص
الكشف على ١٠٠٠ شخص فى قافلة طبية
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همت الحسينى
نظمت جمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية قافلة طبية متخصصة بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا.

جاء ذلك تحت إشراف العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط ورئيس مجلس الإدارة وتنظيم الدكتور مقدم محمد البلتاجى عضو الجمعية.

وضمت القافلة أمهر الاستشاريين من الأطباء فى مجال الكبد والجهاز الهضمى وتم خلالها الكشف وإجراء التحاليل للمترددين عليها.

فيما تم منح المرضى علاج لمدة شهر مجانا وبلغ عدد من تم الكشف عليهم حوالى ١٠٠٠ شخص من مختلف الأعمار رجال وسيدات.

فيما خصصت للقافلة ميزانية تقدر بحوالى ٦٠٠ ألف جنيه  كما تم  إعطاء المستفيدين من القافلة كروت متابعة؛ لمتابعة حالتهم مع استمرار صرف العلاج لهم بصفة مستمرة فى حالة احتياجهم تكرار الجرعة.
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
فحص ألف مواطن فى قافلة طبية لجمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية
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