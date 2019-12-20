AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

من أجل مؤازرة الزمالك | أسرة فرجاني ساسي في مدرجات استاد القاهرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:08 م
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك
Advertisements
نور عادل
حرصت أسرة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة.

يأتي هذا لمؤازرة اللاعب في مباراة سموحة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة للدوري.

وتتواجد أسرة لاعب الوسط التونسي في القاهرة خلال الفترة الحالية وستحضر لقاء اليوم أمام الفريق السكندري لدعمه في مواجهة سموحة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يخضع فرجاني ساسي لكشف طبي عقب عودته من تونس

لخوض مباراة بيراميدز.. وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم

نجم الزمالك يعلن جاهزيته لمواجهة سموحة

مرتضى منصور يفي بوعده.. الزمالك يصرف 10 ملايين جنيه للاعبي الفريق قبل لقاء سموحة

شاهد.. خالد الغندور يستعرض لياقته في الجيم

ترشيحاتنا

فى حفل زفاف ابنة رجاء الجداوي.. شاهد| عائلة عادل إمام قبل الشهرة

هذا ما يحدث عند قيام الساعة بالتفصيل.. 40 مشهدا من أهوال يوم القيامة

انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 0.30%

بالقوة الضاربة.. حسام حسن يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك

ناهد السباعي تكشف لأول مرة تفاصيل ارتباطها بـ هيثم أحمد زكي.. فيديو

الأرصاد: الشتاء يبدأ غدا والبلاد تشهد موجة صقيع وضباب كثيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه

معرض دروب من قلب القاهرة.. عندما يجسد الفن المغربي الحنين إلى الماضى

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور