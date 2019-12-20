من أجل مؤازرة الزمالك | أسرة فرجاني ساسي في مدرجات استاد القاهرة

حرصت أسرة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة.



يأتي هذا لمؤازرة اللاعب في مباراة سموحة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة للدوري.



وتتواجد أسرة لاعب الوسط التونسي في القاهرة خلال الفترة الحالية وستحضر لقاء اليوم أمام الفريق السكندري لدعمه في مواجهة سموحة.



ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 13 نقطة في حين يحتل سموحة المركز السادس بنفس الرصيد.