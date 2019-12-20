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أحد المشاركين في منتدى الشباب: إجراءات المسئولين في حادث الطفل جون مثلت حماية لكل اللاجئين الأفارقة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:09 م
احد المشاركين في
احد المشاركين في منتدى شباب العالم
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توك شو
قال "سانتوس"، أحد المشاركين في منتدي شباب العالم من "جنوب السودان"، والده كان كبير إحدى القبائل في جنوب السودان وقد اغتيل، نظرا لمقاومة الأحداث العنيفة التي كانت في السودان.

ونوه "سانتوس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنه سعيد بتعاون الشعب المصري الكبير مع أعداد اللاجئين الأفارقة والوافدين، لافتا إلى أنه تعرض لحادث تنمر في إحدي المرات داخل مصر، وقد انفعل للغاية ورغم في الشجار معهم، ولكنه فوجئ بتدخل بعض المصريين لفض النزاع واعتذر له على تلك الواقعة.

وأكد "سناتوس"، أن حادث الطفل جون صاحب فيديو التنمر الشهير حمي كل للأجئين والوافدين الأفارقة داخل مصر، نظرا لما اتخذته وزارة الداخلية والجهات المسئولية لحماية ذلك الطفل.
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