لعنة يوم 13 تنقلب على الأبطال المشاركين في العمل





وهو بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبد الله.



‏‎يذكر أن فيلم "نادي الرجال السري" كان آخر أعمال شركة أوسكار الذي تم طرحه بدور العرض في موسم عام ٢٠١٩ وقد حقق أعلي إيرادات في بداية الموسم، الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن الوتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبد الله تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

توقف أمس تصوير فيلم "يوم ١٣" بعد إصابة الفنان محمد شاهين، بإجهاد شديد داخل البلاتوه مما جعل المنتج والمخرج وائل عبدالله، يتوقف عن التصوير لمدة يومين ليستأنف العمل مرة أخرى غدا دخل ستوديو "مكة" بمدينة ٦ أكتوبر.وأشار بعض العاملين في كواليس الفيلم إلى أنه يبدو أن اللعنة التي تشير إليها أحداث الفيلم قد طالت أبطال العمل الحقيقيين مع بداية التصوير، فالفيلم يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل يحبس الأنفاس طوال المشاهدة."يوم ١٣" التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.‏‎تقنية "ثري دي" هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.‏‎فيلم يوم ١٣ بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وأروي جودة و محمد شاهين بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من النجوم ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.‏‎كما انتهت شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض " من تصوير فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " الذي من المنتظر تحديد موسم عرضه.