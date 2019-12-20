AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: مستغرب عدم وجود رمضان صبحى فى المنتخب الأول .. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:57 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن رمضان صبحي نجم النادي الأهلي يستحق أن يكون متواجدًا فى صفوف منتخب مصر الأول.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قال شوقي غريب على هامش ندوة "صدى البلد": أنا مستغرب عدم وجود رمضان صبحي فى معسكرات المنتخب الأول رغم أن إمكاناته وقدراته الفنية تؤهله للحاق بصفوف الفراعنة الكبار، لافتا إلى أن ذلك الأمر يخضع إلى رؤية فنية بحتة.

أشار إلى أنه لم يقم كمدير فنى للمنتخب الأوليمبي باختيار رمضان صبحى قائدا لـ أوليمبى الفراعنة، موضحا أن اللاعب يعتبر الأقدم بين زملائه مشددا على أنه محبوب بين الجميع.

لفت إلى أنه فى الكثير من الأحيان يقوم بالاستعانة بخدمات رمضان صبحي باعتباره قائدا للمنتخب فى توجيه زملائه إلى السلوكيات الشخصية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

شدد على أن رمضان صبحي اتسم أداؤه على مدار بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي استضافتها مصر مؤخرا من النواحى الفنية وكان رجلا بمعنى الكلمة داخل الملعب.
Advertisements

ترشيحاتنا

قاتل حماته في الشرقية: مكنتش أقصد قتلها ووقعت على السلم ماتت

رضا عبدالعال : فرق الدوري تقلب عسران الضبع قدام الأهلي | شاهد

معلومات لا تعرفها عن أرتيتا المدير الفني الجديد لـ آرسنال

مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو

اخبار السيارات | اسعار بيجو ومازدا بعد تراجع الدولار | والوكيل يكشف سعر رينو الجديدة

موعد أول ظهور لـ حمادة صدقى فى دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه