شوقي غريب: مستغرب عدم وجود رمضان صبحى فى المنتخب الأول .. فيديو

أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن رمضان صبحي نجم النادي الأهلي يستحق أن يكون متواجدًا فى صفوف منتخب مصر الأول.



وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



قال شوقي غريب على هامش ندوة "صدى البلد": أنا مستغرب عدم وجود رمضان صبحي فى معسكرات المنتخب الأول رغم أن إمكاناته وقدراته الفنية تؤهله للحاق بصفوف الفراعنة الكبار، لافتا إلى أن ذلك الأمر يخضع إلى رؤية فنية بحتة.



أشار إلى أنه لم يقم كمدير فنى للمنتخب الأوليمبي باختيار رمضان صبحى قائدا لـ أوليمبى الفراعنة، موضحا أن اللاعب يعتبر الأقدم بين زملائه مشددا على أنه محبوب بين الجميع.



لفت إلى أنه فى الكثير من الأحيان يقوم بالاستعانة بخدمات رمضان صبحي باعتباره قائدا للمنتخب فى توجيه زملائه إلى السلوكيات الشخصية داخل وخارج المستطيل الأخضر.



شدد على أن رمضان صبحي اتسم أداؤه على مدار بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي استضافتها مصر مؤخرا من النواحى الفنية وكان رجلا بمعنى الكلمة داخل الملعب.

