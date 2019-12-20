شوقي غريب: رمضان صبحي قائد المنتخب في الأولمبياد.. وضم صلاح استثناء | فيديو

أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، أن رمضان صبحي نجم النادى الأهلي، هو قائد منتخب الأولمبي، فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.



وتوج منتخب أولمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد" : رمضان هو القائد للمنتخب الأولمبي فى الأولمبياد، وقرار الاستعانة باللاعبين الكبار سيتم حسمه خلال معسكر شهر يونيو 2020، والاستثناء منه فقط، هو محمد صلاح لاعب المنتخب الأول وليفربول الإنجليزي".



وأوضح شوقي غريب، أنه سيتم اختيار 10 لاعبين من الكبار؛ تمهيدا للانضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي فى المعسكرات المقبلة، قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو.



ولفت شوقي غريب، إلى أنه سيتم الاستقرار على القائمة النهائية بعد معسكر يونيو، الذي يسبق انطلاق الأولمبياد.