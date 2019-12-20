إسلام شندي نجم المدفعجية يخوض تجربة التمثيل

بعد نجاحه مع فريق المدفعجية الذين شاركوا بأغانيهم في الكثير من الأفلام والمسلسلات والإعلانات المعروفة ثم نجاحه مع محمد رمضان وعبد الفتاح الجريني وأحمد سعد وحماده هلال في كتابة وتلحين الأغانى، قرر إسلام شندي نجم فريق المدفعجية خوض تجربة التمثيل.



وانضم إسلام شندي، لفريق عمل فيلم "جلوبال" كممثل للمرة الأولى والفيلم من بطولة إكرامي هجرس، أحمد صيام، وفاء عامر، هيكل توينز، وإشراف عام خالد سليمان، ومن إخراج المتميز سمير صبحي.



جدير بالذكر أن فيلم "جلوبال" يدور حول شاب تعرض للتنمر في طفولته وأصيب بمرض نفسي دفعه للانتقام بشكل محترف من كل من تنمر عليه في حياته حيث تضم أحداث الفيلم الكثير من مشاهد الأكشن والمطاردات والتي صممها محمد بديوي مصمم المعارك الشهير، الذي كان آخر أعماله فيلما «كازابلانكا وولاد رزق».



ومن المنتظر أن يقدم فريق المدفعجية الأغنية الدعائية للفيلم ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتي الآن.