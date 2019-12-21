برلماني يطالب بعدم دخول شحنات قمح دون مطابقة المواصفات العالمية

حذر النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، من المشاكل التي تتعرض لها مصر بسبب استيراد القمح كل عام، ووجود شحنات غير مطابقة للمواصفات العالمية، بسبب عدم وجود مفتشين، أو عدم تحري الدقة في اختيارهم للمفتشين، مما يتسبب في فساد الشحنات.



وقال النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب التعامل بمرونة فيما يتعلق باستيراد شحنات القمح، وأن نقوم برفض أي شحنات غير مطابقة لمواصفات عند مجيئها مصر وإعادتها مرة أخرى دون تحمل تكاليف الشحن، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.



وطالب وزارة الزراعة بضرورة تحري الدقة في اختيار المفتشين للشحنات حتى يتم ضمان سلامة القمح المستورد.



وتعتزم وزارة التموين السماح مجددا لمفتشي وزارة الزراعة بالسفر لفحص شحنات القمح في موانئ المنشأ، كانت الحكومة قد قررت في أواخر عام 2016 حظر سفر المفتشين للخارج لفحص الشحنات، وإسناد عمليات التفتيش لشركات خاصة، وذلك بعد أن وجد التجار أن سفر المفتشين يمثل تكلفة إضافية ولا يضمن دخول الشحنة إلى البلاد.