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محافظات

فى شهرها الثامن| نجاح عملية قلب مفتوح لسيدة حامل فى توءم بأسيوط

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:14 م
اجراء عملية - ارشيفية
اجراء عملية - ارشيفية
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إيهاب عمر
نجح فريق طبي بمركز القلب وجراحاته بمستشفيات جامعة أسيوط فى اجراء عمليه قلب مفتوح لسيده فى العقد الثالث من عمرها كانت تعانى من عدوى شديده على الصمام المترالى وهى حامل فى شهرها الثامن وتم اجراء الجراحه وتغيير الصمام المترالى.

وقال الدكتور على محمد تهامى مدرس واستشاري طب القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة أسيوط أن السيدة م.م. كانت تعانى من ارتفاع فى درجه الحرارة غير معروف السبب وتم اجراء اشعه تلفزيونية على القلب والتى وضحت وجود عدوى شديدة على الصمام المترالى وارتجاع شديد بالصمام وتم حجزها بمركز القلب وجراحاته.

وأضاف الدكتور عمرو ابراهيم مدرس واستشاري جراحه القلب والصدر أن حالة السيده م.م.كانت تستدعى تدخلا عاجلا ودقيقا وعمل عمليه قلب مفتوح لاستبدال الصمام المترالى مع وجود خطوره عاليه فى فقد التوءم وهو ما تم شرحه لأسرة السيده للموافقة على إجراء العملية.

وأضاف انه تم تشكيل فريق طبي تحت رعاية الدكتور احمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى وبرئاسة الدكتور عمرو ابراهيم ويضم الدكتور إيهاب زهران المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر والطبيب محمد ربيع الطبيب المقيم بالقسم إلى جانب فريق التخدير والذي يضم الدكتور هانى مصطفى استشاري التخدير حيث نجح الفريق الطبي في اجراء الجراحه واستبدال الصمام المترالى فى جراحة امتدت لخمس ساعات مع المحافظة على الحمل وتعافى السيده بشكل كامل .

وتم بعد ذلك نقل السيده إلى قسم النساء والولاده تحت إشراف الدكتور على هارون يوسف مدرس واستشاري امراض النساء والولادة حيث تم متابعة الحمل الى بداية الشهر التاسع وتم اجراء جراحة قيصرية وولادة التوءم بصورة جيدة وتم خروج السيدة وطفليها من المستشفى فى حاله جيدة.
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