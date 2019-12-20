شوقي غريب: طريقة لعب مستحدثة توجت المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا.. فيديو

أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أنه اتبع طريقة لعب مستحدثة فى نهائيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما التى أقيمت مؤخرا فى مصر.



وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب على هامش ندوة "صدى البلد": منتخب أوليمبي الفراعنة خاض المباريات وفقا لطريقة 3-3-3-1 وتلك الطريقة مستحدثة فى مصر وتلعب بها منتخبات مثل هولندا وبلجيكا وفرق عالمية أخرى ومنها مشتقات أخرى ولم نخطئ سوى فى كرة محمد عبدالسلام مدافع المنتخب الأوليمبي فى إحدى المباريات وذلك لا يقلل منه على الإطلاق.



وأضاف شوقي غريب: لم يتعرض محمد صبحى حارس مرمى أولمبي الفراعنة إلى الانفراد من قبل المنافس خلال مباريات البطولة الإفريقية، موضحا أن طريقة اللعب التى خاض به المنتخب الأوليمبي مبارياته تتسم بالكثافة الهجومية بالتزامن مع التأمين الدفاعي.



وأوضح شوقي غريب: فى أى هجمة مرتدة كان لدى المنتخب الأوليمبي 4 لاعبين فى الخطوط الخلفية في إطار التنظيم الدفاعي، مشددا على أنه من المستحيل على المنافس أن يهاجم بـ 5 لاعبين.

