مصطفي بكرى: جنود أتراك يقاتلون مع حكومة السراج .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش الليبي الوطني قادم لتحرير العاصمة الليبية المحتلة من حكومة السراج المدعومة من تركيا.



ونوه "بكري"، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن هناك شهود عيان أكدوا وجود جنود أتراك يقاتلون ويعاونون حكومة السراج والمليشيات الإرهابية المسلحة على أراضي ليبيا الطاهرة.



وتابع الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، أن تركيا تسعى لاحتلال الأراضي الليبية الحرة، وتدمير الكيان العربي بشكل كامل، تحقيق لحلم الدول العثمانية الضائع.