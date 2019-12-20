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أخبار البلد

مرصد الأزهر يشيد بـ منتدى شباب العالم: حديث السيسي عن تمكين المرأة تاريخي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:24 م
مركز الأزهر للرصد
مركز الأزهر للرصد والفتاوى الإلكترونية
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عبدالله سليم
أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، بمنتدى شباب العالم في دورته الثالثة، والذي عقد في الفترة من 14-17 ديسمبر، بمدينة شرم الشيخ، بحضور ما يقرب من 8000 شاب من جنسيات مختلفة، مثمنا جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في تمكين الشباب وإشراكهم في بناء الوطن، وترسيخ ثقافة الحوار البناء، مؤكدًا ثقته في قدرة شباب مصر على النهوض بوطنهم والوصول به إلى مكانته اللائقة في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد المرصد في بيان له أن هذه المنتديات واللقاءات التي تقوم بها مصر والتي تضم شباب العالم، تبرهن على إيمان القيادة المصرية بضرورة الاستماع إلى صوت الشباب، وأهمية إشراكهم فى تنمية بلدانهم، لتحقيق مستقبل أفضل لعالم أكثر أمنا وسلامًا، خاليًا من العنف والكراهية والعنصرية والإرهاب، وأنها تعد دافعا للشباب للعمل على تحقيق آمال الإنسانية والتنمية المستدامة والسلام الشامل لكل البشر.

وأشار مرصد الأزهر إلى حديث الرئيس السيسي، بأهمية تمكين المرأة المصرية وتذليل كافة العقبات وتضافر كل جهود الدولة من أجل إتاحة الفرصة لتحصل على حقوقها وتصل إلى مواقع اتخاذ القرار في جميع المجالات، مؤكدا أن إعلان الرئيس عام 2017 عامًا للمرأة المصرية وإقراره استراتيجية تمكين المرأة 2030 لتكون خارطة طريق لجميع أجهزة الدولة لتمكين المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بأنها أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة منبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، يعد أمرًا تاريخيا وفرصة متميزة للمرأة المصرية للمساهمة في تغيير شكل مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المرصد أن نجاح هذا المنتدى يعد فخرا لجميع المصريين، ورسالة للعالم أجمع من خلال شبابها الواعد، وأن مصر هي حاضنة الحضارات والديانات، بعيدة كل البعد عن العنف والكراهية، فكان هذا الملتقى فرصة للتواصل مع المفكرين والمبدعين حول العالم، وفرصة للتعرف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.
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