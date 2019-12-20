الدورى المصرى| الاتحاد السكندرى يقترب من الأهلى بعد الفوز على نادى مصر

فاز الإتحاد السكندري على نادى مصر بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة خلال الجولة التاسعة من الدورى المصرى الممتاز.



باغت اف سي مصر الاتحاد بهدف مبكر عن طريق رامبو في الدقيقة 18 قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة بعد دقيقتين بهدف النيران الصديقة لمحمود شبانة، ويحرز محمود رزق هدف ثانٍ للفريق الأخضر مع الدقيقة 30.



وواصل الاتحاد نتائجه المميزة منذ انطلاق الدوري الممتاز هذا الموسم ورفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة خلف الأهلي المتصدر بـ 21 نقطة قبل لقاء الفريقين الاثنين المقبل.



بينما تجمد رصيد اف سي مصر عند النقطة 7 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب المسابقة.