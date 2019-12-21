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محافظات

مجانا.. الكشف الطبي على 1517 مريضا في قافلة بصان الحجر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تم الإنتهاء من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ٥ خفرع التابعة لمركز ومدينة صان الحجر ، والتي أستمرت لمدة يومان.

وأضاف انه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط .

وأشار الي انه قامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٥١٧ مريض من أهالي القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل ٧ حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم إقامة جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية .

وتم عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضًا التوعية بترشيد استهلاك المياه ، وذلك تحت إشراف الدكتور" حسام قمحاوي" منسق القوافل العلاجية بالمديرية.
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