مجانا.. الكشف الطبي على 1517 مريضا في قافلة بصان الحجر

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تم الإنتهاء من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ٥ خفرع التابعة لمركز ومدينة صان الحجر ، والتي أستمرت لمدة يومان.



وأضاف انه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط .



وأشار الي انه قامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٥١٧ مريض من أهالي القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل ٧ حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .



كما تم إقامة جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية .



وتم عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضًا التوعية بترشيد استهلاك المياه ، وذلك تحت إشراف الدكتور" حسام قمحاوي" منسق القوافل العلاجية بالمديرية.