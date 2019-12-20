أحمد باشا: تركيا وقطر تحاولان شق الصف الإسلامي

قال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، الكاتب الصحفي "احمد باشا"، إن تركيا وقطر تحاولان بشتي الطرق تفريق الصف الإسلامي، وتنحية دور المملكة العربية السعودية.



ونوه "أحمد باشا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والبرلماني "مصطفي بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن القمة الإسلامية التي عقدت بدون المملكة العربية السعودية ومصر تمثل إحدى خطوات المؤامرة الكبرى على الوطن العربي والإسلامي.



وتابع رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، الكاتب الصحفي "احمد باشا"، أن تلك المؤامرة التي بدأتها تركيا ومن خلفها دويلة قطر تهدف لتدمير الصف العربي.



في صدد ذلك قد صرح الإعلامي مصطفى بكري، بأن المملكة العربية السعودية تعد القائد الحقيقي لمنظمة العمل الإسلامي والتي تم تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، لافتا إلي أن مصر أيضا لم يتم دعوتها وهي بلد الأزهر الشريف.



وأشار "مصطفي بكرى"، إلى أن كل ما يدور في تلك القمة يدعو للشك والريبة، قائلا "هل نحن أمام حلف معاد جديد من تركيا، وإيران وقطر".

