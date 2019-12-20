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فن

تريند الفن | نجمة شهيرة مبتستحماش | تصرف مفاجئ من عادل إمام | صور جريئة لبطلة العشق الممنوع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:28 م
تريند الفن
تريند الفن
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سعيد فراج
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف تصوير مسلسل فالانتينو .. شاهد
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطعا مصورا من كواليس مسلسله الجديد "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.

وعلق "إمام"، على الفيديو قائلًا: "امبارح وإحنا بنصور مع الأستاذ عادل وحمدي، حصلت حاجة فجأة كدة عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص، فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة ١٠ دقائق بدون توقف".

نجمة العشق الممنوع ..بيرين سات تصدم جمهورها بصور جريئة.. تفاصيل
شن الجمهور هجوما كبيرا على النجمة التركية بيرين سات، بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "الانستجرام"، وهي غلاف إحدى الحوارات التي أجرتها مؤخرًا.

مش فاكرة استحميت آخر مرة امتى | فنانة شهيرة تثير الجدل
أثارت النجمة العالمية ليدي جاجا، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، كشفت فيها أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.

فنانات ما بيستحموش | نجمة شهيرة تكشف المستور
حالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض النجمات اللاتي يتمتعن بشهرة كبيرة تصل للعالمية، وعلى الرغم من ذلك لا يهتممن بنظافتهن الشخصية، مثل قلة الإستحمام، أو رائحة الجسد، أو الفم أيضًا.
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