مطلوب موظف فرفوش.. قصة أغرب إعلان وظائف لتكريم الموتى وراحة أسرهم

«نحن نهتم بجعل لحظات الوفاة أكثر سلاما لعائلات حالات الوفاة وأكثر اكراما لأحبائهم الراحلين عن طريق تقديم خدمات ما بعد الموت بمعايير عالمية تتوافق مع احتياجات عائلات المتوفين».. واحد من بين العديد من الإعلانات التي نشرتها إحدى الشركات على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» لاستقبال طلبات للتوظيف.



ماهي الوظيفة



الشركة التي أعلنت أنها فتحت باب التوظيف واستقبال طلبات التعيين، وصفت طبيعة عملها – على حد وصفها- بأنها تنفذ فكرة جديدة وفعالة، من خلال إنشاء شركة للتعامل مع حالات الوفاة بطريقة احترافية عن طريق تقديم خدمات يوم الوفاة وما بعده.



الإعلان على السوشيال ميديا



وبمجرد نشر الإعلان على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي واستقبله الكثير من رواد تلك المواقع بحالة ما بين الجد والسخرية، إذا اعتبره الكثير من الشباب فرصة لمن يبحث عن عمل، واعتبره آخرون دعابة لا أساس لها.



ووفقا للإعلان فإن الشركة الجديدة التي تبحث عن موظفين يعملون في خدمة تجهيز حالات الوفاة، فإنها تبحث عن فريق عمل متميز باعتباره من أهم مقومات تلك الشركة لمن لديه الرغبة والقدرة على إخراج العمل بشكل مناسب يليق باسم الشركة وخروج اليوم على أكمل وجه.



تخصصات قيادية



الإعلان الذي أثار حالة من الجدل، اشترطت فيه الشركة من يتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصلا على بكالوريوس أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تجهيز حالات الوفاة، كما اعلنت عن التخصصات والمناصب العليا في تلك الشركة، ومن بينها فرصة للتعيين في منصب Funeral Operation Lead، و من أهم مهام هذا المنصب هو مرافقة المتوفي في جميع مراحل يوم الوفاة للتأكد من تقديم التكريم الأمثل لحالة الوفاة.



وبجانب منصب Funeral Operation Lead، يوجد منصب الـ Funeral Service Lead (المسئول عن إدارة الخدمة) للتأكد من إخراج اليوم بسلاسة كاملة وبشكل أكثر سلامًا وهدوءًا لعائلة المتوفي، حيث يكونون مسئولين عن تجهيز ونقل حالة الوفاة وتقديم الخدمة لها بالشكل الأمثل في جميع مراحل اليوم المختلفة.



المهام المنوط بها راغب العمل



ووفقا للإعلان فإن المهام المنوط بمن يتقدم لتلك الوظائف أن يكون عليه المسئولية الكاملة عن إعداد وتجهيز حالة الوفاة ومرافقتها طوال يوم الخدمة، والتنسيق مع المسئول عن إدارة الخدمة وتلقي كافة المعلومات اللازمة عن حالة الوفاة وإرسال كافة المستجدات أولا بأول، والتأكد من تقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة الموجودة لدي الشركة، وتجهيز وإعداد المشتريات والأدوات اللازمة لفريق تجهيز المتوفى في مراحل اليوم المختلفة وفقًا لميزانية محددة.



متطلبات الوظيفة



أكثر ما أثار حالة من السخرية حول الإعلان الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل في بنود متطلبات الوظيفة والتي شملت أن يكون المتقدم لديه قدرة عالية في الاهتمام بالتفاصيل مع قدرات تنظيمية قوية، والرغبة في تقديم عمل ذي جودة عالية، لملاقاة رضاء العملاء، والاحترام الكامل لجسد المتوفى وتوافر ثقافة تقبل واحترام اختلاف الثقافات والأديان.

