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برلمان

تفاصيل استحداث مادة جديدة لطلاب الثانوية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أيد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، مقترحا بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، مؤكدًا أهمية دراسة الطلاب في المدارس صحة نفسية جيدًا، بشرط ضرورة أن تتوافق مع البيئة التي يعيشون فيها.

وقال النائب فايز بركات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "تدريس مادة خاصة بالصحة النفسية لطلاب المرحلة الثانوية، له أهمية كبيرة، ويجب أن يكون ذلك متوافقًا مع البيئة التي يعيش فيها الطلاب، وإلا لن يتجاوب الطلاب معها".

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية حتى يكون مفيدًا للطلاب، مشيرًا إلى أن المادة ستكون مادة تثقيفية فقط، ولا تضاف للمجموع، ولذلك لن تكون عبئًا على الطلاب.

وكانت قد تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي.

وأكدت منير في بيان لها، أن يوما بعد يوم، تظهر الحاجة الماسة إلى تنشئة الطلاب بشكل سليم نفسيا، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، خاصة أن السلامة الاسرية والنفسية أمر هام جدا لاسيما في مرحلة التعليم "الثانوي تحديدا"، لتعليم الطلاب التعامل مع تحديات الحياة والحفاظ على سلامتهم من الناحية النفسية.

وأشارت النائبة إلى أن الصحة الاسرية المدرسية تعد مدخلا للسلوك الصحي، ويجب أن تتضمن الصحة المدرسية خططا تربوية وبرامج إرشادية لا تتجزأ عن المناهج الدراسية للوقوف مع الطلاب والطالبات لمساعدتهم على التغلب على مشاكلهم النفسية والانفعالية، والمشكلات الأسرية، وطريقة الاختيار، والتغلب على المشكلات الأسرية التى قد تقابلهم لاسيما مشكلات الزواج واختيار شريك الحياة، وأيضا مشكلات سوء الاختيار وما قد يترتب عليه، وغيرها من الأمور التى يجب الاهتمام بها، وأن تكون مادة تدريسية للطلاب.
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