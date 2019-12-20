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محافظات

تطبيقه بـ 12 مستشفى.. اِعرف مهام مركز المعلومات الدوائية بالقليوبية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:27 م
الدكتور حمدي الطباخ
الدكتور حمدي الطباخ والدكتورة هبة قطب
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إبراهيم الهوارى
التقى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتورة هبة قطب مسئول مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة

جاء ذلك بحضور الدكتورة فيفيان هنرى مدير التفتيش الصيدلي والدكتورة همت الجوهرى مفتشة الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الصحة والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ بالقليوبية والدكتور محمد سعيد مسؤول الرعاية المركزة وذلك لمناقشة أعمال مراكز المعلومات الدوائية بالمستشفيات التابعة للمديرية .

وقال الطباخ إن الاجتماع ناقش كيفية تطبيق وتنسيق ومتابعة أعمال مراكز المعلومات الدوائية في 12 مستشفى بالقليوبية بالاستعانة بعدد 64 صيدليا اكلينيكيا.

يقوم عمل المركز على توفير المعلومات الدوائية القائمة على الأدلة العلمية وغير المتحيزة والتي تجيب عن الاسئلة التي تتبادر من العاملين بالمستشفيات أو المرضى .

واشار الى ان عمل مركز المعلومات الدوائية يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للمرضى و تحقيق النتائج المثلى لعلاج المريض عن طريق الاستخدام الرشيد للدواء من خلال معلومات مبسطة عن مكونات العلاج وشرح مبسط عن آلية عمله وفاعليته لأي مرض والجرعات الموصى بها وموانع الاستخدام وأى تفاعلات دوائية نافعة او ضارة والأعراض الجانبية للعلاج وتكلفته والأدوية أثناء الحمل والرضاعة وأدوية الأطفال.
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