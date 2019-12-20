شوقي غريب: استفدنا من غياب منتخبات شمال أفريقيا عن نهائيات كأس الأمم| فيديو

أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، أن غياب منتخبات الشمال الأفريقي عن نهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أفاد منتخب الفراعنة.



وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب على هامش ندوة "صدى البلد"، إن منتخب مصر استفاد من وراء غياب منتخبات تونس والمغرب والجزائر عن البطولة الإفريقية، عن طريق متابعة الفيديوهات الخاصة بهم في المباريات التى جمعتهم بفرق الكاميرون وغانا ومالي.



وأشار شوقي غريب، إلى أن منتخب مالي الأولمبي من أقوى المنتخبات في القارة السمراء، منوها إلى أن جميع الفرق تعمل له ألف حساب.



وشدد شوقي غريب، على أن ضربة البداية كان يتوجب على مصر الفوز بها، منوها إلى أن منتخب أوليمبي الفراعنة حقق الهدف المنشود.



واستطرد شوقي غريب، أن تركيز الجهاز الفنى ولاعبى منتخب مصر الأولمبي كان على اقتناص الثلاث نقاط فى ضربة البداية؛ ليتسنى استكمال المشوار، وعدم خلق أي ضغوط على اللاعبين خلال طريق التأهل للأدوار التالية.