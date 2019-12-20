كويتي يحرق منزل عائلته والسائق الضحية | اعرف الاسباب

أضرم مواطن النار في منزل عائلته بمنطقة عبدالله المبارك ولقي سائق المنزل مصرعه إثر إصابته بحروق في الحريق بالكويت.



وذكرت جريدة الراي الكويتية أن مواطنا قام بحرق منزله عمدا باستخدام مادة سريعة الاشتعال إثر نشوب خلافات بينه وبين عائلته.



وأضاف أن السائق الخاص بالعائلة كان داخل المنزل أثناء اشتعاله ما أدى إلى إصابته بحروق نقل إثرها إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.



وأوضح أن رجال الامن قاموا بالتحفظ على المواطن في مخفر المنطقة، في حين سجلت النيابة قضية «قتل عمد» وكلفت المباحث بمزيد من التحريات.