شوقي غريب: شاركت في 75% من إنجازات الكرة المصرية خلال 23 عاما.. فيديو

أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، أنه شارك فى 75% من إنجازات الكرة المصرية على مدار 23 عاما، لافتا إلى أنه نجح فى التتويج ببرونزية مونديال الشباب بالأرجنتين عام 2001.



وتوج منتخب أولمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد"، إنه منذ عام 1996، وتوليه مهام التدريب؛ شارك فى صنع 75% من إنجازات الكرة المصرية التى تمت.



ولفت شوقي غريب، إلى أن حصوله على برونزية مونديال الأرجنتين للشباب؛ جعل الأمور صعبة على أى مدرب يأتي من بعده، وتحقيق إنجاز يحسب له على مدار تاريخ التدريب فى مصر.