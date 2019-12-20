AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: شاركت في 75% من إنجازات الكرة المصرية خلال 23 عاما.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، أنه شارك فى 75% من إنجازات الكرة المصرية على مدار 23 عاما، لافتا إلى أنه نجح فى التتويج ببرونزية مونديال الشباب بالأرجنتين عام 2001.

وتوج منتخب أولمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد"، إنه منذ عام 1996، وتوليه مهام التدريب؛ شارك فى صنع 75% من إنجازات الكرة المصرية التى تمت.

ولفت شوقي غريب، إلى أن حصوله على برونزية مونديال الأرجنتين للشباب؛ جعل الأمور صعبة على أى مدرب يأتي من بعده، وتحقيق إنجاز يحسب له على مدار تاريخ التدريب فى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رغم تمرير قرار العزل | ترامب يوافق على طلب من نانسي بيلوسي

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور

بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى

ماذا قال حسام حسن بعد تعادل سموحة سلبيا مع الزمالك؟

الأهلى يغرد وحيدًا..ترتيب الدورى المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة

السحر السبب | مرتضى منصور يطالب الجمهور بعدم مهاجمة لاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور