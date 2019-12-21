200 مشروع بحثي يتنافسون في فعاليات ملتقى الأبحاث بجامعة النيل.. اليوم

تنظم جامعة النيل الأهلية، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الدوري للأبحاث، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بالمقر الرئيسي لها.



ويتنافس في الملتقى 200 مشروع بحثي في مجالات الصحة والزراعة والهندسة الصناعية؛ ويتضمن الملتقى 75 نموذجا مبدئيًا لأفكار مشاريع بحثية بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من مشروعات الشركات الناشئة.



ويشهد الملتقى مسابقة خاصة لطلاب مدراس المرحلة الإعدادية والثانوية أصحاب مشروعات وذلك برعاية مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري



ويبلغ عدد المُحكمين المشاركين في الملتقى 100 مُحكم من مختلف الجامعات المصرية ومن الشركات الصناعية.



ويشهد الملتقى مسابقة للروبوت يتنافس فيها 20 فريق من جامعات ومدارس مصر المختلفة؛ وسيشهد اليوم عرض "بوسترز" لمشروعات الطلاب؛ وعرض لفرق العمل الطلابية بمشروعاتهم على المسرح لاستعراض أفكارهم .