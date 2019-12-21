AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

200 مشروع بحثي يتنافسون في فعاليات ملتقى الأبحاث بجامعة النيل.. اليوم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
جامعة النيل
جامعة النيل
Advertisements
قســـم التعليم
تنظم جامعة النيل الأهلية، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الدوري للأبحاث، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بالمقر الرئيسي لها.

ويتنافس في الملتقى 200 مشروع بحثي في مجالات الصحة والزراعة والهندسة الصناعية؛ ويتضمن الملتقى 75 نموذجا مبدئيًا لأفكار مشاريع بحثية بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من مشروعات الشركات الناشئة.

ويشهد الملتقى مسابقة خاصة لطلاب مدراس المرحلة الإعدادية والثانوية أصحاب مشروعات وذلك برعاية مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري

ويبلغ عدد المُحكمين المشاركين في الملتقى 100 مُحكم من مختلف الجامعات المصرية ومن الشركات الصناعية.

ويشهد الملتقى مسابقة للروبوت يتنافس فيها 20 فريق من جامعات ومدارس مصر المختلفة؛ وسيشهد اليوم عرض "بوسترز" لمشروعات الطلاب؛ وعرض لفرق العمل الطلابية بمشروعاتهم على المسرح لاستعراض أفكارهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

ربنا مش مِبارك عكس الأهلي| تعليق ناري من رضا عبد العال على تعادل الزمالك وسموحة.. فيديو

في ذكرى ميلاد محمد رضا |حمل كفنه على يده بسبب تشجيعه للزمالك

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور | شاهد

خاص| تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة