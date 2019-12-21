انطلاق مؤتمر علوم البيانات في مكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنطلق، اليوم السبت ، أعمال المؤتمر العلمي التاسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، والذى يعقد على مدار يومين، بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "علوم البيانات تشكل المستقبل".



وتنظم جامعة الإسكندرية، مؤتمر "علوم البيانات تشكل المستقبل"، بالتعاون مع قطاعي البحث الأكاديمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتبة الاسكندرية، وبدعم من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.



ويعقد المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ومن جهته، ، قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المؤتمر يعقد في نسخة خاصة احتفالًا بإطلاق جامعة الإسكندرية لكلية الحاسبات وعلوم البيانات.



وأشار الكردي، إلى أن المؤتمر يستضيف كوكبة من العلماء في مجالات تحليلات الرعاية الصحية، وتحليلات الوسائط الإعلامية، وقوانين حماية البيانات وتحليلات عمليات التعلم والتقويم، وذلك ضمن موضوعات أخرى.



وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر يهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الاتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين.