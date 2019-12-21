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تعليم

اليوم.. طلاب 7 كليات في جامعة طنطا يختبرون الدارسين بمحو الأمية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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قســـم التعليم
أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم الاتفاق على إجراء طلاب الفرق النهائية بكليات ( التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والآداب، والتجارة، والزراعة، والحقوق) للاختبارات الفورية، للدارسين بالمشروع القومي لمحو الأمية، اليوم السبت، بإدارة كفر الزيات.

وأوضح أن ذلك، يأتي في إطار الحملة التي أطلقتها جامعة طنطا تحت شعار "غربية بلا أمية".

وكان الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد عقد اجتماعا، الأحد الماضي ، بوكلاء الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية الذي تتبناه الجامعة، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وحضر الاجتماع، محمد ابو النبايل مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية ، والدكتور محمد طه مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور أحمد العربي وكيل كلية الآداب .

كما حضره ايضا الدكتور هشام الابياري وكيل كلية التجارة ، والدكتور حسان رشيد عبد العزيز وكيل كلية التربية النوعية ، والدكتور ياسر بيومي وكيل كلية التربية.
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