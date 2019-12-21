مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية في الفيوم

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف قافلة طبية مجانية شاملة، في محافظة الفيوم للكشف على أهالي مركز ومدينة طامية وذلك بالمركز الطبي الحضري بطامية، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة.



وشملت القافلة الطبية، كافة التخصصات من أطفال وجلدية وصدر واسنان وقلب وباطنة وعظام ومسالك بولية وتجميل تأتى القافلة ضمن مبادرة" إحنا معاك" والتي ينظمها الحزب لتقديم خدمات ومبادرات لخدمة جميع المواطنين في قرى ومدن المحافظة هذا وقد.



وشهدت القافلة إقبالًا كبيرا من مواطني طامية، والذين أكدوا أهمية وجود مثل هذه القوافل والتي تقدم لهم الكشف والعلاج بالمجان لكل أفراد الأسرة.



وأكد امين الحزب بالفيوم على دور الحزب الداعم للدولة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلا ل العمل على ارض الواقع من جانبه، أكد محمود عمر امين الحزب بطامية، أن هناك خطة متكاملة لعمل قوافل اخري مماثلة بقرى مركز طامية.