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فن

يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده بحضور أصدقائه في The Voice Kids

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:38 م
يوسف فرج يحتفل بعيد
يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده
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سعيد فراج
احتفل الطفل يوسف فرج، نجم "the voice kids"، بعيد ميلاده، مع عدد من نجوم البرنامج، منهم "إسراء حسام، زينب حسن، مروان طارق"، وذلك في منزله.

وبدأ المطرب الصاعد يوسف فرج، في العمل على تسجيل أول "ميني ألبوم" غنائي له، مكون من 6 أغان.

ويعمل يوسف فرج حاليًا، على اختيار عنوان "ميني ألبومه"، وسيكون واحدًا من بين 3 أسماء وهي: "المدرسة" أو "حبيبي" أو "الليل"، ويتعاون فيه مع الشاعر أسامة الخواجة، والملحن حسن الليثي، والشاعر والملحن هشام منسي، والموزع كاجو، ومحمد روما، وياسر الأمين، كما يجهز خلاله لمفاجأة مع الشاعر تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى.

ومن المقرر أن يصور صاحب الموهبة الصاعدة، 5 أغان من الـ6، ليطرحها بخاصية "الفيديو كليب" أيضًا، وستكون من إخراج محمد أبوالليف، بعد أن ينتهي من تسجيلها في استوديو الدمرداش.
 
ويستعد أيضًا يوسف فرج خلال الفترة المقبلة لإحياء 4 حفلات، 3 منها داخل مصر في كل من "العين السخنة، والاسكندرية، والقاهرة"، وواحدة خارج مصر في ألمانيا، خلال شهر يناير 2020.

ووجه يوسف فرج، رسالة شكر إلى نجم الجيل الفنان تامر حسني، على دعمه الكبير له، وحرصه على توجيهه بالعديد من النصائح، واعتباره أخا صغيرا له، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيظهر معه في العديد من حفلاته.

وخلال الفترة الماضية، وبعد أغنيته "الله شاهد"، التي تعاون فيها مع تامر حسني وباقي فريق برنامج ذا فويس، كان يوسف فرج يعمل على نفسه؛ لتمنية موهبته وتطويرها، ليستطيع أن يخرج للجمهور بأعمال محترمة تليق بهم.

وشارك يوسف فرج، في 3 حفلات، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فغنى المرة الأولى منذ عامين باحتفالات عيد الشرطة مع مجموعة، والثانية كانت العام الماضي خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 67، بعدما تواصل معه مدير مكتب وزير الداخلية للعلاقات العامة، اللواء مروان عادل، والأخيرة كانت ضمن احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء الشهداء في عيد الفطر، وقدم خلالها أغنية "لو هلف الدنيا ديا"، المقدمة للفنان تامر حسني، مع عدد من أطفال برنامج ذا فويس كيدز.
يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده بحضور أصدقائه في The Voice Kids
يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده بحضور أصدقائه في The Voice Kids
يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده بحضور أصدقائه في The Voice Kids
يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده بحضور أصدقائه في The Voice Kids
يوسف فرج يحتفل بعيد ميلاده بحضور أصدقائه في The Voice Kids
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