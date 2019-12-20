الصيادلة: أدوية تطبيقات الهاتف مغشوشة.. وبيعها جريمة

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن بيع الأدوية على تطبيقات الهواتف المحمولة مخالف لكل قوانين صرف الدواء في العالم.





وأكد الشيخ لـ" صدى البلد"، أنه يجب صرف جميع الأدوية بروشتة، ماعدا التي تصرف على الكاونتر.





وأوضح الشيخ، أن بيع الأدوية عبر تطبيقات الهاتف المحمول غير خاضعة للرقابة وبها يتم تسريب الأدوية المغشوشة والتي تضر بصحة المواطنين.





وشدد الشيخ على أنه يجب الوقوف بقوة ضد هذه الظاهرة حفاظا على الصحة العامة، ووضع رقابة صارمة وقوانين تجرم بيعها.



