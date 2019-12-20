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أخبار البلد

الصيادلة: أدوية تطبيقات الهاتف مغشوشة.. وبيعها جريمة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:40 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن بيع الأدوية على تطبيقات الهواتف المحمولة مخالف لكل قوانين صرف الدواء في العالم.

وأكد الشيخ لـ" صدى البلد"، أنه يجب صرف جميع الأدوية بروشتة، ماعدا التي تصرف على الكاونتر.

وأوضح الشيخ، أن بيع الأدوية عبر تطبيقات الهاتف المحمول غير خاضعة للرقابة وبها يتم تسريب الأدوية المغشوشة والتي تضر بصحة المواطنين.

وشدد الشيخ على أنه يجب الوقوف بقوة ضد هذه الظاهرة حفاظا على الصحة العامة، ووضع رقابة صارمة وقوانين تجرم بيعها.

وأضاف الشيخ، أن المجلس الأعلى للإعلام، مسؤول عن ضبط الأداء الإعلامي وخاصة ما يتعلق بنشر الدعاية الدوائية، على الفضائيات المصرية، مضيفا أنها لو كانت قنوات على الأقمار الخارجية، لابد من عمل كمائن لمصادرة تلك المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونية على الأشخاص الذين يتعاملون فيها.
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